أعلن التحالف بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية عسكرية قال إنها استهدفت قدرات جماعة الحوثيين في أربع محافظات يمنية، وتدمير 60 هدفا عسكريا.

وقال تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، في بيان، إن العملية استهدفت مواقع في محافظات صنعاء والحديدة وعمران وصعدة، وركزت على إضعاف القدرات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيرة، وتحييد التهديد البحري.

وأضاف أن التحالف دمر أنفاقا لمخازن جبلية للصواريخ الباليستية، وورشا لتجميع الطائرات المسيرة وتخزينها، دون تقديم تفاصيل بشأن المواقع المحددة.

ويأتي إعلان التحالف بعد تصعيد جوي شهدته مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، الثلاثاء، بغارات جوية استهدفت مواقع في صنعاء والحديدة وصعدة، بينها مصنع للأحذية والمنسوجات في صنعاء، قالت إنه دمر بالكامل، ومصنع للإسفنج في الحديدة.

كما أعلنت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، مقتل 15 شخصا وإصابة 13 آخرين، جراء قصف مصنع الإسفنج، في حصيلة غير نهائية.

وتتواصل المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية، مسنودة بالتحالف، والحوثيين في اليمن على عدة جبهات، بالتزامن مع تصعيد جوي متبادل، وسط مخاوف من اتساع رقعة القتال وتفاقم تداعياته الإنسانية.