مصدر بـ«التموين»: ضخ 30% من سلع البطاقات عن شهر أبريل الجاري

• ومخزون السكر يكفي احتياجات المواطنين لـ6 أشهر مقبلة

قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، ضخت ما يقارب الـ30% من سلع البطاقات التموينية المدعمة، وسلع فارق نقاط الخبز عن شهر أبريل الجاري، وذلك للبقالات التموينية البالغ عددها أكثر من 30 ألف منفذ، وفروع جمعيتي التي تصل لـ3400 فرع حتى الآن، وفروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة (الأهرام، والنيل، والإسكندرية) البالغة نحو 498 فرعا.

وأضاف المصدر، لـ"الشروق"، أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن، ويكفي احتياجات المواطنين لعدة شهور مقبلة، مثل الزيت، والسكر، والأرز، والمعكرونة، والبقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية شهرياً، مؤكدا أن مخزون الدولة من سلعة السكر يكفي لـ6 أشهر، ما ينفي أي شائعات متداولة عن نقص السلعة، بعد زيادة استخدام المواطنين للمنتج خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن سعر كيلو السكر التمويني مستقر عند 8.5 جنيه دون زيادة، منوها بأن مصانع السكر تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية خلال الفترة الحالية لاستلام محصول قصب السكر من المزارعين، على أن يتم سداد المستحقات المالية لهم أولا بأول.

وأوضح أن الوزارة تسعى لطرح كميات كبيرة من السلع المختلفة ليتخير منها المواطن صاحب بطاقة الدعم وفقا لاحتياجات أسرته ووفقا لعدد الأفراد المقيدة على بطاقة الدعم الخاصة به، لافتا إلى أن الشركة القابضة تعمل بشكل متوازن للغاية داخل الأسواق، ويعد دورها اجتماعيا قبل أن يكون ربحيا، خاصة أنه يهدف لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وأكد أن الوزارة تحرص على منع انتشار فيروس كورونا وحماية المواطنين من خطر الإصابة به من خلال تقليل التزاحم أمام المنافذ التموينية أثناء عمليات صرف السلع والخبز، مشددا على أنه يجب ترك مسافة كافية بين المواطنين وعدم التزاحم للحصول على السلع، خاصة وأن مواعيد العمل بالمنافذ التموينية المخصصة لصرف سلع البطاقات تعمل لمدة 12 ساعة بداية من 7 صباحا.

ووجه وزير التموين، قطاع الرقابة والتوزيع في الوزارة، بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كل مديريات التموين على مستوى الجمهورية للمرور على مخازن الجملة.

ويبلغ الدعم الحكومي لوزارة التموين، في الموازنة 2019-2020، حوالي 89 مليار جنيه، بواقع 38 مليار للسلع التموينية، و51 مليارا للخبز المدعم؛ وذلك لتوفير احتياجات 71 مليون مواطن مستفيد من دعم الخبز المدعم، وأكثر من 64 مليونا للسلع، حيث تصل قيمة الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية إلى 50 جنيهًا لأول 4 أفراد، و25 جنيها بداية من الفرد الخامس بأي بطاقة تموينية، ليحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، كما يمكن للفرد شراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.