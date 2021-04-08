ألمانيا تقرر إجراء امتحان الثانوية العامة هذا العام رغم الجائحة

أعلن مؤتمر وزراء الثقافة في الولايات الألمانية في بيان صادر اليوم الخميس، أنه تقرر إجراء اختبارات الثانوية العامة في البلاد في هذا العام رغم جائحة كورونا.

ويضم المؤتمر الوزراء المختصين بشؤون التعليم والبحث العلمي والشؤون الثقافية في الولايات الألمانية.

يأتي القرار رغم ارتفاع الإصابات والوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، حيث أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني في وقت سابق من اليوم، أن إجمالي عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا منذ بدء تفشيه في ربيع العام الماضي وصل إلى مليوني و930 ألفا و852 حالة إصابة، لافتا إلى أن إجمالي العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأن كثيرا من الإصابات لم يتم اكتشافها.

وتابع المعهد أن إجمالي عدد حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 77 ألفا و707 حالات وفاة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في ألمانيا وصل إلى نحو مليوني و631 ألف و400 شخص.