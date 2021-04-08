الأوقاف: لن نلجأ إلى العقوبات خلال رمضان إلا في أضيق الحدود

قال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة مستمرة في تعقيم وتطهير المساجد كافة على مستوى محافظات الجمهورية، استعدادًا لشهر رمضان.



وأضاف طايع، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه آيه عبد الرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الخميس، أن الوزارة تنفذ كل التدابير التي اتخذتها لجنة إدارة الأزمة، مشيرًا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالأوقاف، وأخرى فرعية في جميع محافظات الجمهورية.



ونوه بأن الوزارة لن تلجأ إلى العقوبات إلا في أضيق الحدود، وذلك عند التمادي، متابعًا: «لا نعول على العقوبات لكن نعول على وعي الشعب المصري، هو أكثر حرصًا منا على صحته.. كل الناس تتفهم هذه الأزمة وتدركها جيدا».



وأكد أن الإجراءات الاحترازية المشددة المقرر تطبيقها خلال شهر رمضان ستؤدي إلى انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مضيفًا أن مصليات السيدات ستضم واعظات للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية.



وذكر رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه سيتم إجراء حملات دورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد، مضيفًا أن هناك أكثر من جهة لمتابعة هذا الأمر.



وأوضح أن مدة صلاة التراويح لن تتجاوز النصف ساعة، مع التقصير في الآيات المتلاة، متطرقًا إلى أن القطاع الديني سيتلقى البلاغات الفردية للتعامل معها أول بأول.