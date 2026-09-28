قال الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية المصرية وصلت للعديد من الأسواق التي كان من الصعب دخولها سابقًا، ومنها أستراليا وألمانيا، واليابان.

ولفت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الشمس»، مساء الأحد، إلى إجمالي الصادرات منذ بدء 2026 وحتى الآن تجاوز 7.1 مليون طن، ما يؤكد جودتها والثقة العالمية في المنتجات الزراعية المصرية.

وأشار إلى احتلال مصر المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح، مضيفًا أن إجمالي الصادرات الزراعية خلال 2025 بلغ 9.5 مليون طن.

نوه إلى أن القاهرة تُعتبر من أكبر مصدري الفراولة المبردة لأوروبا خلال الشتاء، بجانب الموالح، والتمور، والبطاطا، مشيرًا أن إجمالي السلع الزراعية المُصدرة الطازجة والمجمدة يزيد عن الـ400، ويصل إلى نحو 170 دولة حول العالم.

وذكر أن الوزارة عملت لفترة طويلة على تطوير منظومة الصادرات الزراعية، من خلال منظومة تكويد المزارع التصديرية، وجهود المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، والمعمل المركزي للزراعة العضوية في الوصول لمزروعات بأقل نسبة من المبيدات.

وأضاف: «أصبحت وزارة الزراعة النهاردة بالصادرات الزراعية تساهم بنسبة كبيرة جدًا في الدخل القومي بالعملة الصعبة».