السفير الأوكراني ينتقد رئيس حكومة ولاية ألمانية بسبب سياسته تجاه روسيا

انتقد السفير الأوكراني في ألمانيا، أندريه ميلنيك، رئيس حكومة ولاية سكسونيا الألمانية، ميشائيل كريتشمر، بشدة بسبب سياسته تجاه روسيا.

وكتب ميلنيك على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء أمس الخميس موجها تغريدته للمسؤول الألماني أن كريتشمر لا يريد توريد دبابات لأوكرانيا ويعرقل حظر واردات الغاز من روسيا، وأضاف: "استمر في احتضان صديقك بوتين. توددك الوقح لمجرم الحرب هذا سيظل عارا أبديا".

وفي فعالية نظمتها مجلة "دير شبيجل" الإخبارية الألمانية مساء أمس الخميس، حذر كريتشمر من أن ألمانيا لا ينبغي أن تصبح طرفا في الحرب. وذكر السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي أنه نظرا للحرب قد لا يمكن تخيل ذلك في الوقت الحالي، لكن يجب أن يكون هناك نوع من التعاون مع روسيا مرة أخرى.

وقال كريتشمر: "يجب أن يكون الأمر على هذا النحو، لأن أي شيء آخر يمكن أن يكون أكثر خطورة ومأساوية بالنسبة لنا"، مضيفا أن العلاقات الاقتصادية مع روسيا ستظل مهمة، حتى لو اتضح خطأ الاعتقاد بأن التجارة تخلق الديمقراطية في روسيا.

وخلال الندوة، سُئل كريتشمر عن الانتقادات الحادة التي يوجهها السفير الأوكراني لساسة ألمان - وذلك قبل أن يوجه ميلنيك تغريدته إليه، وأجاب كريتشمر بأنه يجد نوعية النقد "مزعجة في نقاط عديدة"، مضيفا أن هذه الانتقادات ليست ملائمة في بعض الأحيان، مشيرا في المقابل إلى أن أوكرانيا تكافح من أجل النجاة، وقال: "إذا وضعنا أنفسنا محل الرئيس الأوكراني أو السفير لبضع ثوان، فلن نلومه بعد الآن".