مياه الغربية تناقش الموقف التنفيذي لتحسين المياه بمصرف كيتشنر

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ناقش اللواء مهندس محمد عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية والعضو المنتدب للشركة، الموقف التنفيذي لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، بحضور وحدة إدارة المشروع بالشركة القابضة واستشاري المشروع، في إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري.

جاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية اجتماع متابعة مشروع كيتشنر، بحضور المهندس منير حسني، رئيس وحدة المشروع بالشركة القابضة، وممثلي الاستشاري العام للمشروع.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لإنشاء أكبر محطة لمعالجة الصرف الصحي بمدينة طنطا بطاقة استيعابية 100 ألف متر مكعب / يوم، وأهم إيجابيات المرحلة الحالية، ومناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع والبرنامج الزمني، وذلك لتسخير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح المشروع وتذليل المعوقات. ومن المتوقع البدء في تجهيزات توقيع العقد بنهاية شهر أبريل 2025.

جدير بالذكر أن تمويل مشروع كيتشنر يأتي ضمن الاتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والاتحاد الأوروبي (EU)، بهدف خفض التلوث وتحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر في محافظات (الغربية - الدقهلية - كفر الشيخ).