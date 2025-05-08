أكد أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أن أزمة إيقاف القيد المفروضة على النادي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في طريقها للحل، مشيرًا إلى أن رفع العقوبة قد يتم خلال أيام.

وقال ميدو في تصريحات عبر قناة "أون سبورت":" رفع إيقاف القيد سيكون بنسبة كبيرة خلال الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بتسوية المستحقات المتأخرة."

وكان "فيفا" قد أعلن إدراج الزمالك ضمن الأندية الممنوعة من قيد لاعبين جدد لثلاث فترات انتقالات متتالية، تبدأ من الميركاتو الصيفي المقبل وتمتد حتى صيف موسم 2026-2027، وذلك بسبب عدم سداد مستحقات أو تسوية نزاعات مالية.

وعن موقف أحمد سيد زيزو، أوضح ميدو:" زيزو ما زال لاعبًا في الزمالك، وقرار إشراكه في المباريات يعود بالكامل للمدير الفني."

وفيما يخص ملف عبد الله السعيد، أكد ميدو:" أعددنا تقريرا فنيا مفصلا بشأن التجديد مع عبد الله السعيد، وسيتم تقديمه إلى المدير الرياضي فور تسلمه مهام منصبه."

وبخصوص أزمة خصم النقاط من الأهلي، قال ميدو:" في حال صدور قرار بعدم خصم 3 نقاط من الأهلي، فإن الزمالك لن يتنازل عن حقوقه، وهناك فريق قانوني متخصص للدفاع عن مصالح النادي."

وختم بتوجيه رسالة للمسؤولين:" السؤال الأهم: ما شعور من يصدر قرارا يخالف اللوائح ولا يُطبّق العدالة؟".