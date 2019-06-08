مدير الكرة بالإسماعيلي يحتفل بزفاف نجله الخميس

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يحتفل صبري المنياوي مدير الكرة بالنادى الإسماعيلي، بزفاف نجله الخميس المقبل.

وكانت إدارة الإسماعيلي قررت تعيين جهاز معاون جديد بصلاحيات فنية، يضم محمود جابر مدرباً عاماً وعطية صابر مدرباً مساعداً وصبرى المنياوى مديراً للكرة، بعد قبول اعتذار الثنائى أحمد قناوى ومحمد محسن أبو جريشة ورحيل البلجيكى سيدومير المدير الفنى السابق للفريق.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكهم 33، ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك لم يتحدد موعدها بعد.