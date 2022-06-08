قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن «الدولة المصرية تلجأ لكفاءة تخصيص الموارد؛ من أجل تحقيق تعظيم كفاءة الاستخدام، والعائد الاقتصادي من وحدة الأرض والمياه».

وأضاف القصير، خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن «دعم القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أدى إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من عدد كبير من المحاصيل، كالخضر والفاكهة والدواجن والبيض والألبان والأرز».

وذكر أن مصر قاربت على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل السكرية، متابعًا: «نستنبط أسلوبًا جديدًا لزراعة قصب السكر، ووصلنا للاكتفاء الذاتي فيه بنسبة 90%».

ولفت إلى اقتراب مصر من تحقيق اكتفاء ذاتيًا في الأسماك بنسبة 90%، موضحًا أن الفجوة موجودة في المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والمحاصيل الزيتية.

وأضاف أن تحسين الأصناف المنزرعة وزيادة المساحة لتلك المحاصيل، يساهم في تقليل الفجوة بالاكتفاء الذاتي، وتساهم بقدر كبير في تقليل معدلات الاستيراد.