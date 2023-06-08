جنايات الإسكندرية: إحالة أوراق «سماك» إلى المفتي لاتهامه بالقتل العمد

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، إحالة أوراق "سماك" متهم بقتل شخص بمنطقة أبوقير، شرقي المحافظة إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمود عيسى سراج الدين، والمستشار مدحت عبد الكريم عبد العزيز، وسكرتير المحكمة حسن عمر.

وبدأت أحداث القضية المقيدة برقم 31762 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه وطعنه بسلاح أبيض؛ ما تسبب في وفاته بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان، أنه على أثر خلافات سابقة بين المجني عليه وبين المتهم، ويعمل سماكا، ووجود نزاعات قضائية بين المتهم وبين المجني عليه، عقد المتهم النية والعزم علي قتله فاعدا لذلك سلاحا أبيض "سكين"، وتوجه إلى إقامة المجني عليه متعديا علية بالسباب وما أن ظفر به أسفل مسكنه باغته بطعنتين استقرتا في البطن والصدر من الناحية اليسري قاصدا إزهاق روحه وسقط المجني عليه غارقا في دمائه، واصدمت رأسه بـ"قالب طوب" ولاذ المتهم بالفرار وتم القبض عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المُتقدم وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.