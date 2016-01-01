بريطانيا تفتح تحقيقاً بشأن تسريب مذكرات دبلوماسية تنتقد ترامب

أعلنت لندن، أمس الأحد، فتح تحقيق بشأن تسريبات في الصحافة لمذكرات دبلوماسية نُسبت إلى السفير البريطاني في واشنطن، كيم داروش، وصف فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "غير كفوءة" وبأن أداءها "معطل بنحوٍ غير مسبوق".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية "سيُفتح تحقيق رسمي في شأن التسريبات"، من دون أن يشكك في صحة المذكرات الدبلوماسية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

لكنّ وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت نأى بنفسه، في بيان، عن التصريحات المنسوبة إلى السفير البريطاني في واشنطن كيم داروش.

وقال هانت: "من المهمّ جداً أن نقول إن السفير كان يؤدي وظيفته، أيْ تقديم تقارير صريحة وآراء شخصية حول ما يَحدث في البلد الذي يعمل فيه"، مشيرًا إلى أن تلك الآراء لا تعود إلى الحكومة البريطانية أو وزير الخارجية.

وأضاف هانت الذي قام بحملة بهدف الوصول لمنصب رئيس وزراء بريطانيا الذي سيُعرَف اسمه في 23 يوليو "ما زلنا نعتقد أنه في ظل الرئيس ترامب، فإن الإدارة الأمريكية هي في الوقت نفسه فعالةً للغاية وأفضل صديق للمملكة المتحدة على الساحة الدولية".

ولدى سؤاله عن تلك التسريبات التي نشرتها صحيفة "ذا ميل أون صنداي"، ردّ الرئيس الأمريكي بأن داروش "لم يخدم المملكة المتحدة على نحوٍ جيد".

ونُقل عن السفير داروش في تلك المذكرات السرية التي أُرسلت إلى بريطانيا واطلعت عليها الصحيفة، قوله إن رئاسة ترامب قد "تتحطم وتحترق" و"تنتهي بوصمة عار".

وقالت الصحيفة إن التعليقات الأكثر حدةً التي أطلقها داروش هي تلك التي وصف فيها ترامب بأنه "غير مستقر" و"غير كُفْء".

وداروش هو أحد الدبلوماسيين الأكثر خبرةً في واشنطن التي وصل إليها في يناير 2016 قبل فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة.

وأكدت الصحيفة أن المذكرات التي سربها على الأرجح مسؤول بريطاني، تغطي فترة تبدأ من عام 2017.