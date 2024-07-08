نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية يبحث توطين وتنمية صناعة السيارات

كامل الوزير: حان الوقت للبدء الفوري في إزالة التحديات والمعوقات التي تواجه توطين صناعة السيارات

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، اجتماعا لبحث استراتيجية صناعة السيارات واستعراض الاجتماع مستهدفات توطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي، من خلال العمل على بحث المعوقات والمشكلات التي تواجه عملية التصنيع وتركيز الجهود لحلها وتوفير مناخ صناعي مناسب ويحث خطوات لتوطين وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بحضور كل من وجدي رضوان نائب وزير النقل، وجيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، وأحمد فكريّ عضو المجلس الأعلى لصناعات السيارات، وكريم سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسيارات، وأشرف اللوزي مساعد وزير النقل للهيئات والشركات، وإبراهيم عمران مستشار وزير النقل لشئون توطين الصناعة، ومنى قطب نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، وحسام عبدالعزيز عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات جمعة مدني ـ رئيس وحدة صناعة السيارات.



أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، أن الوزارة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات، خاصة في صناعة السيارات؛ لأنها معقدة وكثيفة العمالة وبها صناعات مغذية عالية للغاية، مضيفا أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة في هذا الملف لزيادة تعميق التصنيع المحلي من خلال توفير حوافز لتعميق التصنيع المحلى وجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصري لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير من خلال الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي لتكون قادرة على المنافسة في صناعة السيارات.

وجرى استعراض نتائج دراسة الجدوى التي أعدها بنك التنمية وإعادة الاعمار الأوروبي EBRD والذي يعد جهة محايدة ومستقلة لإقامة مجمع صناعي في مصر حيث أوضحت الدراسة، أن معدل العائد على الاستثمار للتصنيع لإقامة المجمع وصل إلى 17% من الاستثمارات بالدولار.

وأضاف أن مصر تمتلك الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لإقامة صناعة سيارات حقيقية بدلا من الاكتفاء بالتجميع، مشيرا إلى أن إستراتيجية صناعة تتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا الهادفة إلى تعميق هذه الصناعة الإستراتيجية، وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها وبناء قاعدة صناعية كبرى، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع، وجذب الصناعات المغذية لصناعة السيارات.

وأكد الوزير، حرص الوزارة على توفير كل أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية؛ للإنتاج والتوسع في السوق المصري، بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية، وتوطين الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

واستعرض كامل، خلال الاجتماع، مشروع إنشاء مجمع صناعي للسيارات بشرق بورسعيد مع أحد الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعة، وحيث يضم المجمع 3 مصانع (مصنع للبدن، ومصنع للدهان، ومصنع للتجميع)؛ لتصنيع عدة أنواع وطرازات من السيارات والذي يمثل الجانب الاكبر منها الاستثمارات أجنبية؛ لتشجيع شركات تصنيع السيارات على الاستثمار في خطوط الإنتاج والتجميع والعمل على تعميق الصناعة في مكونات، وإجراء تصنيع السيارات والعمل على تعميق صناعة المكونات أفقيا ورأسيا.