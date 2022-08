الصين: لا يمكننا السماح للولايات المتحدة بأن تعامل دولا أخرى مثلما عاملت جورج فلويد

وجهت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينج، إهانة للولايات المتحدة الأمريكية بعبارة حول أحد أكثر الأحداث إيلاما بالنسبة لها، وذلك وفقا لما جاء في "روسيا اليوم".

جاء ذلك في تغريدة لها على موقع "تويتر"، كتبت فيها: "لا يمكننا السماح للولايات المتحدة الأمريكية بأن تعتبر نفسها شرطي العالم، وأن تعامل دولا أخرى مثلما عاملت جورج فلويد، الذي قاموا بتخويفه وخنقه حينما شاءوا".

We cannot allow the #US to take itself as "world policeman" and treat other countries as #GeorgeFloyd whom it can bully and strangle at will.