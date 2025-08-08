النيابة العامة: إدراج متهمي تيك توك على قوائم المنع من السفر والتحفظ على أموالهم

قررت النيابة العامة، إدراج صانعي المحتوى المتهمين في قضايا التيك توك، على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع منعهم من التصرف في أموالهم، وإحالة الأجهزة المضبوطة للفحص الفني، وطلب تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.

كما قررت النيابة العامة، حبس 8 متهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل متهمَين اثنين بضمان مالي.

بلاغات ضد صانعي المحتوى

تلقت النيابة العامة عدة بلاغات من المواطنين والجهات المختصة بشأن قيام بعض صُناع المحتوى على تطبيق تيك توك بإعداد مقاطع مرئية وبثها عبر بعض الحسابات، تضمنت محتوى مصورًا يشكل جرائم مُخلة بالآداب العامة، وانتهاكًا للقيم الأسرية والمجتمعية.

ضبط 10 متهمين

وبناءً على ما أسفرت عنه التحريات وما أكدته تقارير الفحص الفني، باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات، التي أسفرت عن ضبط 10 متهمين، عُثر بحوزة بعضهم على كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري غير مرخص، فضلًا عن ضبط الأجهزة الإلكترونية التي تبين للنيابة العامة من مطالعتها استخدامها في إنشاء وإدارة حسابات خاصة على التطبيق المذكور وغيره من تطبيقات التواصل الاجتماعي، يتابعها آلاف من فئة الشباب، وبث محتويات تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء وتمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع المصري، وذلك بغرض جذب أكبر عدد من المشاهدات وتحقيق أرباح ومكاسب مادية غير مشروعة، وقد تم ضبط جانب منها.

إجراءات قانونية رادعة

وأكدت النيابة العامة أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال نشر أي محتوى من شأنه خدش الحياء العام أو المساس بالآداب العامة أو الإضرار بالقيم الراسخة في وجدان المجتمع المصري.

ويأتي ذلك في إطار ما ترصده النيابة من تزايد نشر هذه المقاطع بشكل يومي، وما تحمله من تهديد بالغ للنشء، خاصة الأطفال والشباب، الذين قد يتعرضون لهذا المحتوى دون رقابة، بما يضر بسلامتهم النفسية ويؤثر سلبًا على سلوكهم.