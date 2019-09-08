شدد عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، على أهمية إثارة قضية الملكية الفكرية في وسائل الإعلام المختلفة.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، مساء الحد، إنه «لا يوجد وعي كافي في مصر بأهمية الملكية الفكرية»، مطالبًا بضرورة الاهتمام برفع وعي الشعب بهذه القضية.

وأضاف أنه «يجب أيضًا تدريب الضباط ووكلاء النيابة على مواجهة أزمة التزوير والأساليب الحديثة التي يستخدمها المزورون لتحقيق أهدافهم».

وأوضح «كنت واحدًا من مشجعي التزوير من خلال شراء الكتب الرخيصة؛ ظنًا مني أن هذا الأمر سوف يوفر لي أموالًا، ولكن على المدى البعيد، اكتشتف أن هذا الأمر يضرني؛ لأنه يؤثر على كافة أطراف هذه الصناعة ويؤدي إلى تدميرها».

وتابع حديثه، قائلًا: «صناعة النشر من الصناعات الثقيلة والهامة في مصر، ويجب الحفاظ عليها بكافة الطرق؛ لأن قوتنا الناعمة في الكتب».