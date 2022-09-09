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مصر
عضو لجنة العفو الرئاسي: إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا غدا
البابا تواضروس ينعي الملكة إليزابيث: تركت رصيدًا كبيرًا من العمل الإنساني السامي
وزير الري: التغيرات الهيدرولوجية في حوض النيل في بؤرة اهتماماتنا
انتصار السيسي: الملكة إليزابيث الثانية أفنت عمرها في خدمة وطنها وأمتها بتفانٍ وإخلاص لا مثيل لهما
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ممتلكات الملكة إليزابيث.. من أين جمعتها وإلى من ستؤول؟
الشرطة تزيل حواجز قصر بالمورال للسماح للجمهور بوضع الزهور
ملك السويد يشيد بالشعور بالواجب لدى ملكة بريطانيا الراحلة
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وفاة الملكة إليزابيث يُعيد للأذهان وضع كرة القدم بعد رحيل الملك جورج السادس
فحص طبي شامل للاعبي الإسماعيلي قبل فترة الإعداد
المصري البورسعيدي يقترب من موهبة بيراميدز
رأي
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دينا الشربيني تنفي خضوعها لعمليات تجميل: عملت فيلر وبوتوكس فقط
دينا الشربيني: مش شاطرة في السوشيال ميديا وممكن أعك الدنيا
لطيفة تحصل على جائزة THE HEADIES عن ألبومها الأخير
مهرجان الإسكندرية السينمائي يُكرم الممثلة المصرية الأمريكية نورا أرماني
مال وأعمال
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البنك المركزي: ارتفاع إجمالي القروض المقدمة من البنوك إلى 3.490 تريليون جنيه بنهاية يونيو
فى ختام زيارته للإسكندرية.. وزير الاتصالات يفتتح 3 مكاتب بريد بعد تطويرها لتقديم الخدمات المالية والحكومية للمواطنين
البنك المركزي: ارتفاع ودائع البنوك لتبلغ 7.372 تريليون جنيه نهاية يونيو الماضي
حوادث وقضايا
السجن 10 أعوام لـ7 متهمين بخطف محامٍ وسرقته في الإسكندرية
تشييع جثمان ثاني ضحايا حريق محرم بك في الإسكندرية
نشوب حريق محدود بأرض مسورة تابعة لبنك بأبو قرقاص بالمنيا دون وقوع إصابات بشرية
تنفيذ 15 قرار غلق وتشميع بمدينة السادس من أكتوبر
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