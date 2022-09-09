زيلينسكي: القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على بالاكليا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يبدو أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على بلدة بالاكليا شرقي أوكرانيا في دليل آخر على أن الهجوم المضاد شرقي البلاد ضد القوات الروسية يحقق مكاسب.

وشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقطع فيديو عبر تطبيق تليجرام يظهر فيه جنود أوكرانيون في مبنى البلدية أمام العلم الأوكراني باللونين الأزرق والأصفر.

وأبلغ جندي الرئيس بالسيطرة على بالاكليا. ورد زيلينسكي: "العلم الأوكراني يرفرف فوق مدينة أوكرانية حرة تحت سماء أوكرانية حرة".

وظهر في مقاطع فيديو في وقت سابق من اليوم جنود أوكرانيون يتحركون بحرية وسط المدينة.

ورغم ذلك، ذكرت الإدارة العسكرية التي عينتها موسكو للإشراف على المناطق المحتلة حول خاركيف أن بالاكليا وقرية شيفشينكوف ما زالتا تحت السيطرة الروسية.