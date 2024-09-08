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أشاد المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، اليوم الأحد، "بالعملية البطولية والنوعية على معبر الكرامة التي نفذها الشهيد الأردني البطل (ماهر الجازي) أحد أبطال طوفان الأقصى".

وأضاف أبو عبيدة عبر حسابه الرسمي على منصة "تلجرام" أن "مسدس البطل الأردني في نصرة أقصانا وشعبنا كان أكثر فاعلية من جيوش جرارة وترسانة عسكرية مكدسة".

وأوضح أن "العملية تعبر عن ضمير أمتنا وعن مآلات طوفان الأقصى والكابوس الذي ينتظر الكيان الصهيوني من أبطال أمتنا".

وتابع أبو عبيدة: "أدّى مجاهدونا في عقدهم القتالية وكمائنهم وثغورهم في قطاع غزة صلاة الغائب على الشهيد بطل العملية".

وقتل ثلاثة من عناصر أمن الاحتلال في عملية إطلاق نار، صباح الأحد، عند معبر "اللنبي" (معبر الكرامة - جسر الملك حسين) على الحدود الأردنية مع فلسطين المحتلة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أمني بشرطة الاحتلال تأكيده بأن "المنفذ هو سائق شاحنة أردني، وخبأ السلاح داخل شاحنته، وبدأ بإطلاق النار تجاه الأشخاص في المعبر".

من جانبها، أكدت الداخلية الأردنية أن الحادث فردي.

كما أضافت أنه يجري التنسيق بين الجهات المعنية لاستلام جثة منفذ العملية لدفنها في الأردن.

كذلك أكدت أنه أفرج عن كل السائقين الأردنيين، الذين تم التحقيق معهم بعد الحادث، وأن أكثر من 100 شاحنة عادت إلى المملكة بشكل متتابع نهار اليوم.

فيما ختمت قائلة إن الجهات المعنية تتابع أيضاً مسألة إغلاق الجسر بعد الحادثة.