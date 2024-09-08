عامر حسين: تلقيت تهديدات بالقتل بسبب مباراة الأهلي

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كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على لجنة المسابقات، عن تلقيه تهديدات بالقتل بسبب عودة النشاط الرياضي في مصر بعد توقفه عقب أزمة مباراة بورسعيد.

قال عامر حسين في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" كنت مصرا على عودة النشاط الرياضي بداية بمباراة السوبر التي جمعت بين الأهلي وإنبي".

أضاف عامر حسين:" إصراري على عودة النشاط الرياضي مجددا تسبب في أن أتلقى رسائل تهديد بالقتل، ولكن تلك الرسائل لم تجبرني على التراجع عن القرار".

أشار عامر حسين:" العمل في لجنة المسابقات ليس سهلا والدليل أن حسام الزناتي لم يستمر لأكثر من موسم".

أوضح:" حسام الزناتي لم يستمر في هذا المنصب لمدة موسم رغم أنه شاب وقال أنه أتى بفكر أوروبي ولكنه تعرض للصدمة ولم يستمر في منصبه وهذا أكبر دليل على ما أقول".

أتم عامر حسين:" أريد من أى شخص أن يضع جدولا للدوري أفضل مما وضعت".