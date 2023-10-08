 سول: لم يتم الإبلاغ عن أضرار للكوريين الجنوبيين بسبب الحرب بين الفلسطينيين والإسرائيليين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سول: لم يتم الإبلاغ عن أضرار للكوريين الجنوبيين بسبب الحرب بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الوكالة الألمانية
الوكالة الألمانية
سول (د ب أ)
نشر في: الأحد 8 أكتوبر 2023 - 10:47 ص | آخر تحديث: الأحد 8 أكتوبر 2023 - 10:47 ص
ذكرت الحكومة الكورية الجنوبية، أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار للكوريين الجنوبيين في إسرائيل، منذ أن تعرضت لهجوم من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة أمس السبت.

وقالت وزارة الخارجية في سول، اليوم الأحد، إنه "حتى الساعة الـ11 صباحا، لم نتلق أي تقارير بشأن تعرض المواطنين الكوريين الجنوبيين لأضرار بسبب الهجوم"، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية.

وأضافت الوزارة، أن هناك حوالي 570 كوريا جنوبيا يقيمون في إسرائيل، 290 منهم في القدس.

ونشرت الوزارة إشعارا على موقعها الإلكتروني، أمس السبت، ينصح الكوريين الجنوبيين المقيمين أو المسافرين في المنطقة بتوخي الحذر حفاظا على سلامتهم، حال وقوع هجمات صاروخية.

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