• خلال وقفة في بيروت نظمتها نقابة محرري الصحافة اللبنانية

نظمت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، الأربعاء، وقفة تضامنية في بيروت، مع الصحفيين الفلسطينيين، في الذكرى السنوية الثانية لحرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.

وقالت النقابة، في بيان، إنها "لبت دعوة الاتحاد العام للصحافيين العرب، ونقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، للمشاركة في فعاليات الذكرى السنوية الثانية لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وتنديدا بالجرائم الإسرائيلية".

وفي كلمة له خلال الوقفة، قال نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي: "نلتقي اليوم لإحياء ذكرى زميلاتنا وزملائنا في قطاع غزة بعد سنتين من الحرب المستمرة عليها، ومنهم من استشهد، أو جرح أو اعتقل، ونعلن التضامن معهم".

وأضاف القصيفي، أن "الصحافيين والإعلاميين الذي استشهدوا هم من أبناء الشعب الفلسطيني الذي فقد عشرات الآلاف من أبنائه في مذبحة قائمة لم تتوقف، ولم يشهد التاريخ القديم والحديث مثيلا لوحشيتها، في ظل صمت لا بل عجز عالمي عن وقفها".

من جانبه، قال الصحفي هيثم زعيتر، في كلمة نقابة الصحافيين الفلسطينيين إن هذه "الوقفة مميزة نظرا لوحدة الدم بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، والتي تجسدت في مواجهة محتل واحد (إسرائيل)".

وأردف زعيتر: "في هذه الوقفة نستذكر قافلة من الشهداء الفلسطينيين في مجال الصحافة ضمن المثقفين والأدباء والكتاب الذين استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي على مدى سنوات عدة".

وشدد على أن "الاحتلال يعي أهمية الكلمة والصورة، ويسعى إلى قطع الإرسال وتشويه الحقيقة، عبر قمع الإعلام وتكميم الأفواه".

وعلى مدى سنتين من حرب الإبادة، لم يسلم الصحفيون من الهجمات الإسرائيلية المتواصلة، التي استهدفتهم بشكل مباشر أثناء عملهم الميداني.

وبحسب إحصائيات للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، وعلى مدى عامين من الإبادة الجماعية، قتلت إسرائيل 254 صحفيا، بينهم نحو 27 صحفية.

كما أصيب 433 صحفيا وتعرض 48 آخرون للاعتقال، وشملت الهجمات الإسرائيلية استهداف البنية التحتية للقطاع الإعلامي بغزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و183 شهيدا، و169 ألفا و841 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.