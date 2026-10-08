رئيس الوزراء الإسباني يقدم تعازيه بعد وفاة مسنة بعد طردها من مسكنها

أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الأربعاء عن تعازيه بعد الإبلاغ عن وفاة ماريا ديل كارمن أباسكال (87 عاما) والتي أثار طردها من مسكنها احتجاجات على مستوى البلاد.

وقال سانشيز في منشور على موقع إكس "كل حبي لعائلة ماريكارمن وأحبائها. وتعاطفنا جميعا ممن يشعرون ب أن هذه الخسارة هي خسارتنا اليوم".

ونقلت ماريكارمن، كما كانت تعرف، إلى المستشفى منذ أن تم إخراجها على نقالة من الشقة التي عاشت فيها لمدة سبعة عقود.

وكان من المتوقع أن تعود ماريكارمن إلى منزلها بمجرد خروجها من المستشفى، بعد قبول صفقة مع الشركة التي تمتلك شقتها.

وأدت قضيتها إلى نزول عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع للتعبير عن الغضب ودفعت رئيس الوزراء إلى الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة بعد فشله في تمرير إجراءات لمعالجة أزمة الإسكان في البلاد.