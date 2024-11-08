مستشار سابق لبوتين: ترامب سيغير خطط أمريكا تجاه أوكرانيا

قال الدكتور سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الجميع يعلم أنه كانت هناك مكالمة هاتفية بين دونالد ترامب وبوتين، والكل على دراية بموقف ترامب من الحرب الروسية - الأوكرانية.

وأضاف أنه إذا كان هناك وقف لإطلاق النار، فسيتم من خلال اتفاق بين الجانبين، بموجبه ستتخلى أوكرانيا عن فكرة الانضمام إلى الناتو، وسيتوقف تسليحها العسكري.

وأكد «ماركوف» خلال تصريحات عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في حال تم الاتفاق على شيء بين روسيا والولايات المتحدة، سيكون ترامب عنصراً مهماً في محاولة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وفيما يخص إعادة الجيش الأوكراني، أشار إلى أنه من غير المحتمل أن يتجه ترامب لتسليحه، وأن خطط ترامب بشأن أوكرانيا ستكون مختلفة عن الخطط التي اتبعها بايدن.

وتابع المستشار السابق للرئيس بوتين: «من المهم للغاية أن يدرك الجميع أن آلة الحرب الأوكرانية قد عطلها الجيش الروسي، وأن هناك أمرًا بسيطًا للغاية لوقف الحرب، وهو احترام نظام كييف للسيادة الروسية».



