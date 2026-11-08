رئيس جامعة طنطا يشهد الملتقى العلمي الأول للتميز البحثي لطلاب الدراسات العليا: دعم المواهب أولوية

شهد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، فعاليات الملتقى العلمي الأول لمسابقة التميز البحثي لطلاب الدراسات العليا، بحضور الدكتور حاتم أمين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد العجوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام خميس، رئيس قطاع الدراسات البينية بالمجلس الأعلى للجامعات ونائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، بجانب لفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والباحثين.

وشهد الملتقى إعلان نتائج المسابقة وتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، إذ حصد الباحث خالد بخيت المنوفي، بكلية الصيدلة، المركز الأول، وجاءت الباحثة نرمين صلاح الدين حافظ، بكلية العلوم، في المركز الثاني، فيما حصل الدكتور أحمد ماهر عبد المعبود، بكلية الطب، على المركز الثالث.

وأكد الدكتور محمد حسين، خلال الملتقى، أن جامعة طنطا تضع دعم التميز البحثي ورعاية الكوادر العلمية الشابة في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية، باعتبار البحث العلمي محركًا رئيسيًا للتطوير المؤسسي وإنتاج المعرفة وخدمة المجتمع، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم البحوث التطبيقية والبينية وتوسيع الشراكات العلمية محليًا ودوليًا، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

وأوضح رئيس الجامعة، أن التميز البحثي لا يُقاس بعدد الأبحاث المنشورة أو الجوائز المحققة فحسب، بل يرتبط بأصالة الأفكار وجودة المنهج العلمي والالتزام بأخلاقيات البحث، فضلًا عن قدرة النتائج على تقديم حلول واقعية للتحديات المجتمعية والتنموية، مؤكدًا أن الملتقى يمثل فرصة لإبراز النماذج البحثية الواعدة، وترسيخ ثقافة الابتكار والتنافس العلمي الإيجابي، بما يعزز مكانة الجامعة الأكاديمية والبحثية.

من جانبه، أوضح الدكتور حاتم أمين، أن الملتقى يأتي تتويجًا لمسابقة أطلقها قطاع الدراسات العليا والبحوث، واستهدفت طلاب الماجستير والدكتوراه بمختلف التخصصات، وفق رؤية تستهدف تشجيع الباحثين على تحويل أفكارهم العلمية إلى مخرجات قابلة للنشر والتطبيق، وإتاحة فرص للتنافس وتبادل الخبرات بين مختلف الكليات.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن المسابقة تسعى إلى اكتشاف المواهب البحثية وإعداد جيل مؤهل للمشاركة الفاعلة في المحافل العلمية الدولية، مهنئًا الفائزين بالمراكز الأولى والثانية على مستوى الكليات، موجهًا الشكر إلى عمداء الكليات ووكلائها وأعضاء اللجان العلمية ووحدات البحث العلمي على جهودهم في تنظيم المسابقة وتحكيم أعمالها.

وتضمنت فعاليات الملتقى محاضرة للدكتور عصام خميس بعنوان «مؤشرات قياس الأداء والتميز في البحث العلمي في عصر الذكاء الاصطناعي»، تناول خلالها أحدث معايير تقييم الإنتاج العلمي، ومؤشرات قياس التأثير البحثي، ومنها الاستشهادات العلمية ومعامل هيرش (H-index) وعدد الأبحاث المنشورة، بجانب فرص التمويل الدولي للمشروعات البحثية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير مهارات الباحثين وتحسين جودة النشر، مؤكدًا أهمية عدم الاكتفاء بالمؤشرات الكمية عند تقييم القيمة العلمية والمجتمعية للأبحاث.

وقدّمت الدكتورة دينا عبد الهادي، المنسق العام للمسابقة، عرضًا تناول مراحل الإعداد والتنفيذ والتحكيم، وأبرز نتائج المسابقة، إلى جانب التوصيات المتعلقة بتطوير آليات دعم الباحثين، وتوسيع فرص التعاون العلمي، وتبني معايير التقييم الدولية بما يضمن استدامة المبادرة وتعظيم الاستفادة من مخرجاتها.

كما استعرض الدكتور محمد الششتاوي، مدير المركز الرئيسي للاستدامة ومدير المركز الجامعي للتصنيف الدولي، خلال محاضرة بعنوان «من التميز البحثي إلى المكانة العالمية: إنجازات البحث العلمي ودورها في تعزيز مكانة جامعة طنطا بالتصنيفات الدولية»، أبرز إنجازات الجامعة البحثية وأثرها في حضورها الأكاديمي العالمي، موضحًا دور النشر الدولي المتميز والشراكات البحثية في تحسين مؤشرات التصنيف وتعزيز السمعة العلمية للجامعة.

وشهدت فعاليات الملتقى مشاركة أعضاء لجان تحكيم المسابقة ومنسقيها ولجنة تحكيم المرحلة الثانية، في إطار جهود الجامعة لتشجيع الباحثين المتميزين وتوفير بيئة أكاديمية محفزة للإبداع والابتكار.