رئيس الأركان السوداني يتسلم رسالة خطية من نظيره الإماراتي

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تسلم رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رسالة خطية من نظيره الإماراتي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات التعاون العسكري وسبل تعزيزها.

وذكرت القوات المسلحة السودانية- في بيان- أن الرسالة سلمها لرئيس هيئة الأركان العقيد الركن عبيد أحمد المحرزي الملحق العسكري بسفارة الإمارات العربية المتحدة بالسودان.

وأوضح البيان أن رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية سوف يصل إلى الخرطوم بعد غد الثلاثاء، في زيارة رسمية؛ لتطوير العلاقات بين البلدين، والدفع بها إلى آفاق أرحب.