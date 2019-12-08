 رئيس الأركان السوداني يتسلم رسالة خطية من نظيره الإماراتي - بوابة الشروق
الأحد 8 ديسمبر 2019 11:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟
النتـائـج تصويت

رئيس الأركان السوداني يتسلم رسالة خطية من نظيره الإماراتي

الخرطوم - أ ش أ
نشر فى : الأحد 8 ديسمبر 2019 - 11:21 م | آخر تحديث : الأحد 8 ديسمبر 2019 - 11:21 م

تسلم رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رسالة خطية من نظيره الإماراتي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات التعاون العسكري وسبل تعزيزها.

وذكرت القوات المسلحة السودانية- في بيان- أن الرسالة سلمها لرئيس هيئة الأركان العقيد الركن عبيد أحمد المحرزي الملحق العسكري بسفارة الإمارات العربية المتحدة بالسودان.

وأوضح البيان أن رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية سوف يصل إلى الخرطوم بعد غد الثلاثاء، في زيارة رسمية؛ لتطوير العلاقات بين البلدين، والدفع بها إلى آفاق أرحب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك