 فيديو.. خالد الجندي: الحزن والإحباط والانكسار أمور لا تليق بالمسلم - بوابة الشروق
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فيديو.. خالد الجندي: الحزن والإحباط والانكسار أمور لا تليق بالمسلم

خالد الجندي
خالد الجندي
كريم البكري
نشر فى : الأحد 8 ديسمبر 2019 - 6:32 م | آخر تحديث : الأحد 8 ديسمبر 2019 - 6:32 م

قال الداعية خالد الجندي، إن البعض يعاني مما أسماه «الانهزامية» التي تؤدي إلى الإحباط، محذرًا أنه أمر «مقعد»، حسب تعبيره.

وأضاف خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، الأحد، أن الإمام ابن القيم الجوزيه، انتقد اعتبار الحزن وسيلة للتقرب من الله، موضحًا: «ابن القيم قال إن المسلمين لا يؤمنون بالحزن أو يعترفون به، مستشهدًا بأن الحزن ليس من شيمات أهل الجنة».

وتابع: «الحزن والإحباط أمور لا تليق بالمسلم الطموح، عليكم عدم الإحباط أو الحزن أو الاستسلام أو الانكسار»، حسب قوله.

وذكر الجندي أن إنجازات الدولة دليل على إصابة البعض بالانهزامية، موضحًا أن المتفائلين ينظرون لإنجازات الدولة ويتفائلون بغد مشرق، بينما الانهزاميين يرون الإنجازات كذبا ليس لها جدوى، حسبما قال.


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