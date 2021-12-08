المبعوث الأممي يدعو أطراف الصراع في اليمن إلى خفض التصعيد

دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، مساء اليوم الثلاثاء، الأطراف المتصارعة في البلاد إلى ضبط النفس وخفض تصعيد العنف.

وقال جروندبرج، في تغريدات على حساب مكتبه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "إن التصعيد العسكري المستمر للنزاع في اليمن مقلق للغاية".

وأكد المبعوث الأممي، أن الخيارات العسكرية لن تؤدي إلى حلول مستدامة.

وأردف بالقول "تقع على الأطراف مسؤولية إعطاء الأولوية لاحتياجات المدنيين والتعاون مع جهود الأمم المتحدة الرامية لإحياء عملية سياسية تهدف للتوصل إلى تسوية عادلة عن طريق التفاوض لإنهاء النزاع في اليمن بشكل كامل".

وأضاف جروندبرج مخاطبا أطراف الصراع: "أذكركم بالتزاماتكم فيما يتعلق بحماية المدنيين والمنشآت المدنية بحسب القانون الإنساني الدولي".

وجاء هذا بعد ساعات من إعلان الحوثيين، استهداف مواقع سعودية بينها مطار الملك خالد الدولي، ووزارة الدفاع، وشركة أرامكو بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، فيما أعلن التحالف استهداف مواقع متفرقة في صنعاء، قال إنها "أهداف عسكرية".

ويستمر الصراع المسلح في البلاد للعام السابع على التوالي، بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية، خلف أعداد كبيرة من القتلى والجرحى بينهم مدنيون، فضلاً عن تسببه بجر البلاد نحو أسوأ ازمة إنسانية في العالم.