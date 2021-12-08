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الجزائر تتقدم باحتجاج رسمي على هدف السولية في شباكها

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 2:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 2:33 م

قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم تقديم احتجاج للجنة المنظمة لكأس العرب بسبب شكوك حول مدى صحة ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح منتخب مصر خلال مواجهة الفريقين، أمس الثلاثاء.

وفرض المنتخب المصري التعادل على نظيره الجزائري بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الثلاثاء، على ستاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بكأس العرب.

وتصدر المنتخب الوطني لمجموعته برصيد 7 نقاط واحتل المنتخب الجزائري وصافة المجموعة بنفس عدد النقاط، لكن الفراعنة تفوقوا باللعب النظيف، ليضرب الفريق القومي موعدًا مع الأردن في الدور ربع النهائي ببطولة كأس العرب.

ووفقًا لقنوات «الكأس القطرية»:" قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم تقديم احتجاج للجنة المنظمة لمونديال العرب بسبب خروج الكرة من الملعب قبل لقطة ضربة الجزاء لمنتخب مصر".


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