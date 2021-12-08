قال الرئيس التفيذي لمنصة "كورسيرا" جيف ماجيونكالدا، إنّ العالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، مؤكّدًا أن جائحة كورونا أظهرت الكثير من التوجهات المتسارعة.

جاء ذلك خلال الجلسة العلمية الأولى خلال المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي والمؤتمر العام لمنظمة "الإيسيسكو"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي عقدت تحت عنوان "تحديات وظائف المستقبل من منظور عالمي".

وأضاف أنه خلال جائحة كورونا، أغلقت منافذ التعليم بشكل كبير، فتم الاعتماد على الإنترنت، موضحًا أنه في بداية 2020 كان هناك 30 مليون طالب يتعلمون على منصة كورسيرا، بين صغار وكبار السن، وأضيف إلى ذلك 47 مليون متعلم خلال الجائحة، فيما وصل العدد حاليًّا إلى أكثر من 90 مليون طالب.

وأشار إلى أن الجامعات تأقلمت على هذا النوع من التعليم، مؤكّدًا أنه في أوقات التغير فإن التأقلم يعتبر مهارة مهمة للغاية.

ويُعقد المنتدى في نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس السيسي، تحت عنوان "رؤية المستقبل"، بمشاركة عدد من دول العالم الإسلامى، وكذلك عدد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة "الإيسيسكو".

ويتناول المنتدى عددًا من المحاور من أهمها مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية فى ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة فى مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل، كما يتضمن المنتدى إقامة سلسلة من الفاعليات والأنشطة، فى صورة اجتماعات، وندوات، وورش عمل، وحلقات نقاش، ومحاضرات علمية من قبل خبراء من الأكاديميين والمهنيين وممثلي المنظمات الدولية، ورجال الأعمال والشباب، بالإضافة إلى معرض يضُم العديد من الأجنحة الخاصة بالمُشاركين من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والدولية، والشركات التكنولوجية المُتخصصة في التعليم والبحث العلمي، والمُنظمات الدولية، وجهات التمويل.

وينعقد المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمى هذا العام، بالتناغم مع انعقاد الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو برعاية الرئيس وبمشاركة 49 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة.