الرئيس البرازيلي يعتزم تعيين عمدة ساوباولو الأسبق وزيرا للمالية

يعتزم الرئيس البرازيلي المنتخب ليوس إيناسيو لولا دا سيلفا، تعيين فيرناندو حداد، عمدة ساو باولو الأسبق الذي كان ضمن فريق الحكومة الانتقالية، وزير للمالية غدا الجمعة، وفقا لثلاثة مستشارين مطلعين على القرار.

وذكر المستشارون أنه من المتوقع أن يعلن تعيين جوسيه موسيو مونتيرو، العضو السابق بوزارته، وزيرا للدفاع.

ومن المحتمل أن يتم تعيين فلافيو دينو حاكم ولاية مارانهاو الأسبق وزيرا للعدل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ورفض المتحدث باسم لولا التعليق على الأسماء. وذكر الرئيس المنتخب في وقت سابق أنه سيبدأ في الكشف عن أعضاء مجلس الوزراء بعد مصادقة المحكمة الانتخابية على توليه المنصب في 12 ديسمبر الجاري، لكنه غير رأيه ليحد من التكهنات.

وقالت جليسي هوفمان رئيسة حزب العمال للصحفيين في برازيليا: "هناك العديد من التكهنات حول هوية الوزراء. وسوف يعلن (دا سيلفا) الأسماء التي تأكد منها".