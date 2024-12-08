وزيرتا التضامن والتنمية يفتتحون محطات تحلية مياه بالشيخ زويد

زارت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية صباح أمس الأحد زيارة محافظة شمال سيناء، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية التابعة للوزارة في المحافظة بالتعاون والشراكة مع الجمعيات الأهلية.

واستهلت وزيرتا التضامن والتنمية المحلية الزيارة بتفقد القافلة الطبية الشاملة بقرية الروضة مركز بئر العبد، وذلك بحضور اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء ونواب المحافظة وشيوخها وعوائلها، حيث تستهدف القافلة من 400: 500 مستحق في كل التخصصات، وتضم القافلة الطبية عدد 8 تخصصات "باطنة – عظام – أطفال – أنف وأذن – جلدية – جراحة – مسالك – نساء".

وأشادت وزيرة التضامن بمنتجات السيدات، موجهة بعرض منتجاتهن في المعارض التي تنظمها الوزارة في مختلف محافظات الجمهورية.

وانتقلت بعد ذلك مرسي وعوض إلى المدينة الشبابية بالعريش، حيث تفقدا توزيع حملة الشتاء للمسنين، وشهدا قوافل السعادة للأطفال، والتي تتم بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، حيث تهدف إلى تعزيز الفنون والثقافة في حياة الأطفال بمدينة العريش والشيخ زويد.

وتضمنت قوافل السعادة تدريب الأطفال على فنون المسرح، والغناء الجماعي، والفن التشكيلي، وذلك بهدف تنمية المهارات الإبداعية لدى الأطفال وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتوفير مساحة للتعبير الفني.

وعقب ذلك شهدت وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ومحافظ شمال سيناء توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة شمال سيناء ومؤسسة مصر الخير، وذلك لإنشاء محطة تحلية مياه الشرب بطاقة إنتاجية ٢٠٠ متر مكعب فى اليوم لخدمة أهالى قرية المغارة بمركز الحسنة بشمال سيناء، بتمويل من مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع ديوان عام محافظة شمال سيناء وشركة مياه الشرب بقيمة ٢ مليون جنيه.

وشهدت الوزيرتان توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الجمعيات الأهلية لتطوير الحضانات في المحافظة، وذلك في إطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة الذي تنفذه الوزارة.

وتم افتتاح ٥ محطات لتحلية مياه الشرب بمركز الشيخ زويد، وذلك بطاقة إنتاجية ٢٠٠ متر مكعب فى اليوم لخدمة أهالى مركز الشيخ زويد ورفح بقرى " صلاح الدين - شبانة - الجوره - أبو العراج" سعة المحطة ٥٠ متر مكعب فى اليوم بقرية صلاح الدين، وذلك بتمويل من البنك الأهلى المصري بقيمة ٩ ملايين جنيه.

وتفقدت الوزيرتان ومحافظ شمال سيناء كذلك القافلة البيطرية بقرية أبو العراج بالشيخ زويد، حيث تهدف القوافل البيطرية لرفع المستوى المعيشي للمربي الصغير عن طريق تحسين الصحة الحيوانية التى يمتلكها المربي "أغنام – رؤؤس ماشية"، وتقدم القافلة خدماتها مجانية من أدوية وعمليات جراحية، وتستهدف المربي الصغير الأكثر احتياجا بالقرى والنجوع.

واختتمت مرسي، زيارة محافظة شمال سيناء بتفقد المركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري لدعم غزة في درغام بمدينة العريش، حيث يُعتبر المركز الأول من نوعه في المنطقة، ويغطي مساحة 10 آلاف متر مربع، ويُعد أول مستودع جمركي تابع لجهة إغاثية، وهي جمعية الهلال الأحمر المصري.

وتابعت وزيرة التضامن جهود عملية الإغاثة داخل المركز، والذي يهدف إلى تقديم الدعم اللوجستي والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مع الحفاظ على سلامة المساعدات وتخزينها بالشكل الأمثل، ويحتوي المركز على كافة المواد الإغاثية الضرورية التي سيتم نقلها إلى غزة، مما يسهم في تسريع وتيرة الاستجابة للاحتياجات العاجلة في القطاع المحاصر.