تعادل المصري البورسعيدي مع مستضيفه بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقن مساء اليوم، الأحد، على ملعب دو زيمبيتو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

تقدم المصري البورسعيدي عن طريق للاعبه ميدو جابر، الذي سجل هدفًا مبكرًا مع الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، فيما تعادل بلاك بولز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع 92، عن طريق اللاعب فيلسيانو جوني نيني.

ورغم استحواذ الفريق الموزمبيقي على مجريات اللعب، حاول المصري على المرمى بشكل أكثر كان أقرب لتسجيل الهدف الثاني في أكثر من مناسبة.

وبهذا التعادل، رفع المصري رصيده للنقطة 4 في وصافة المجموعة الرابعة، بفارق الأهداف فقط خلف الزمالك صاحب الصدارة برصيد 4 نقاط، فيما بقي بلاك بولز في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وتشهد الجولة الثالثة والرابعة مباراتين غاية في الأهمية بين المصري والزمالك، قد ترسمان بشكل كبير ملامح المتأهلين من تلك المجموعة لدور الثمانية.