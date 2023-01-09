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تعرضت السفينة جلوري التابعة لجزر مارشال لحادث صباح اليوم الاثنين 9 يناير في قناة السويس.

تقدم "الشروق" في هذا التقرير المحدث متابعة مستمرة للحادث لحين عودة الأوضاع إلى طبيعتها بالمجرى الملاحي.

الساعة 8:40 صباحا

أكدت مصادر ملاحية، تعرض سفينة البضائع جلورى، التى ترفع علم جزر المارشال، للجنوح بقناة السويس.

وأضافت المصادر، أن السفينة ضمن قافلة الجنوب، والجنوح وقع في منطقة القنطرة، مشيرة إلى توجه قاطرات الهيئة لتعويمها.

الساعة 9:10 صباحا

رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع يقول في تصريحات لموقع "العين" الإخباري إن السفينة تعطلت ولم تجنح، وتجري محاولات لتسييرها.

الساعة 9:15 صباحا

قناة Ten تنقل عن الفريق أسامة ربيع قوله إن الأمور تحت السيطرة في قناة السويس وأن السفينة معطلة وليست جانحة.

الساعة 9:24 صباحا

قناة "القاهرة الإخبارية" تنقل عن مصادر لها، أن تعطل السفينة جلوري لم يؤثر على حركة الملاحة بقناة السويس.

الساعة 9:31 صباحا

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، يؤكد في بيان للهيئة، أن السفينة جلوري تعرضت العطل خلال مرورها بالقناة، ولم تجنح، مضيفا أنه جار قطرها، وأن العطل لم يؤثر على حركة الملاحة بالقناة، التي تسير بشكل طبيعى.