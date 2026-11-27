ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، في أعقاب عطلة وول ستريت بمناسبة عيد الشكر.

وارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني القياسي بنسبة 7ر0 % إلى 30ر57919 نقطة في تعاملات الصباح. وارتفع مؤشر إس أند بي/ إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 4ر0 % إلى 50ر8800 نقطة. وقفز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 2ر2% إلى 65ر4812 نقطة. وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 4ر0 % ليصل إلى 11ر22310، في حين تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1ر0 % ليصل إلى 40ر3473.

وقد دفعت عمليات شراء الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي المؤشرات الرئيسية إلى الارتفاع، على الرغم من بعض عمليات جني الأرباح التي حدّت من هذه المكاسب.

وفي اليابان، تراجعت أسهم شركتي "طوكيو إلكترون" و"أدفانتست" في تعاملات الصباح، لكنها سرعان ما عوضت خسائرها، مما يؤكد استمرار جاذبية الأسهم في قطاعي أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

كما يراقب المستثمرون عن كثب الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالمنطقة جراء الزيادات في الرسوم الجمركية الأمريكية المخطط فرضها على الصين واليابان والاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين.

وستستأنف الأسواق الأمريكية تداولاتها في وقت لاحق من اليوم الجمعة في جلسة قصيرة بسبب عطلة.

وفي تداولات الطاقة، شهدت أسعار النفط تقلبات في الآونة الأخيرة بسبب حالة عدم اليقين بشأن التوترات في الشرق الأوسط. وارتفع سعر الخام الأمريكي القياسي بنسبة 09ر2% إلى 43ر85 دولارًا للبرميل. بينما تراجع خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 29ر0% إلى 29ر96 دولارًا للبرميل.

وفي تداول العملات، ارتفع الدولار الأمريكي بشكل طفيف إلى 25ر159 ين ياباني من 23ر159 ين. وبلغ سعر اليورو 0967ر1 دولار، بانخفاض عن 0975ر1 دولار.