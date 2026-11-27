قُتل عامل نيبالي وأُصيب آخرون في هجوم بمقذوف جوي، يوم الخميس، استهدف مصفاة لتكرير البترول في منطقة جازان بجنوب غرب السعودية.

وصرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية بأن المصفاة تعرّضت، يوم الخميس، "لاعتداء بمقذوف جوي معادٍ، نتج عنه نشوب حريق تم التعامل معه، وتوقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية بالمصفاة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح المصدر أنه، وفقًا للمعلومات الأولية، "قد نتج عن الاعتداء الآثم وفاة أحد العاملين من الجنسية النيبالية، وعدة إصابات متفاوتة من جنسيات مختلفة، ويجري تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين".

وأشار المصدر إلى أن فرق الطوارئ والفرق الفنية المختصة باشرت أعمالها فور وقوع الاعتداء، وأن العمل جارٍ على استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق، بالتنسيق مع الجهات المختصة.