 انخفاض الأرباح التشغيلية لشركة سامسونج بأكثر من 84% العام الماضي - بوابة الشروق
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انخفاض الأرباح التشغيلية لشركة سامسونج بأكثر من 84% العام الماضي


نشر في: الثلاثاء 9 يناير 2024 - 4:20 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يناير 2024 - 4:20 ص

قالت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم الثلاثاء إنها تقدر بأن أرباحها التشغيلية لعام 2023 وصلت إلى 54ر6 تريليونات وون (5 مليارات دولار) بانخفاض 9ر84% عن العام الذي سبقه.

وانخفضت مبيعاتها السنوية بنسبة 6ر14% إلى 16ر258 تريليون وون ولم تكن بيانات صافي الأرباح متاحة، وفقا لوكالة "يونهاب" للأنباء.

وذكرت سامسونج أنه من المقدر أن تصل الأرباح التشغيلية لها في الربع الأخير من العام الماضي إلى 8ر2 تريليون وون (1ر2 مليار دولار) بتراجع 35% عن نفس الفترة من العام الذي سبقه، وتراجعت مبيعاتها بنسبة 9ر4% إلى 67 تريليون وون خلال نفس الفترة.

ومن المقرر أن تصدر سامسونج تقرير أرباحها النهائي في وقت لاحق.


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