 حاكمة بورتوريكو الجديدة تختار أحد أباطرة الطاقة لمعالجة أزمة الكهرباء في الجزيرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حاكمة بورتوريكو الجديدة تختار أحد أباطرة الطاقة لمعالجة أزمة الكهرباء في الجزيرة


نشر في: الخميس 9 يناير 2025 - 3:43 ص | آخر تحديث: الخميس 9 يناير 2025 - 3:43 ص

اختارت حاكمة بورتوريكو الجديدة ما يسمى بـ  قيصر الطاقة، اليوم الأربعاء، للمساعدة في إخراج الإقليم الأمريكي من أزمة إمدادات الكهرباء.

ويأتي اختيار خوسيه كولون بعد أيام من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في الجزيرة، مما ترك جميع سكانها تقريبا البالغ عددهم 2ر3 مليون نسمة في الظلام أثناء استعدادهم لليلة رأس السنة.

وقالت حاكمة بورتوريكو، جينيفر جونزاليس كولون، "نحن الآن في حالة طوارئ، فنظامنا الكهربائي في وضع حرج للغاية لدرجة أن أي شيء يمكن أن يتسبب في انقطاع الكهرباء".

ويشغل خوسيه كولون حاليا منصب المدير التنفيذي لهيئة الطاقة الكهربائية في بورتوريكو، لكنه سيتنحى عن منصبه إذا وافق المشرعون على منصبه الجديد، ومن المتوقع أن يفعلوا ذلك في الأيام القادمة..

ومن المقرر أن يشرف كولون، في منصبه الجديد، على شركة جينيرا بي آر، التي تشرف على توليد الكهرباء في الجزيرة، وشركة لوما إينرجي، التي تتولى مسؤولية نقل وتوزيع الكهرباء.

ومع استمرار انقطاع الكهرباء وإجراء المسؤولين تحقيقات حول سبب انقطاع التيار الكهربائي في 31 ديسمبر، دعا منتقدون الحكومة إلى إلغاء عقديها مع شركتي الكهرباء الخاصتين.

 

 


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