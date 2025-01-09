أمين عام الناتو يسعى لإقناع ترامب بتسهيل حصول الشركاء الأوروبيين على الأسلحة الأمريكية

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قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته اليوم الخميس، إنه يعمل على إقناع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتسهيل حصول الشركاء الأوروبيين على أنظمة الأسلحة الأمريكية.

وقال روته لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الحلفاء الأوروبيين يستثمرون بالفعل مئات المليارات من الدولارات في صناعة الدفاع الأمريكية.

غير أنه يعتقد أنه يمكن تحقيق ما هو أكثر من ذلك إذا جرى تحرير قطاع الدفاع الأمريكي، عن طريق إزالة الحاجة للحصول على الموافقة من الكونجرس والبنتاجون والبيت الأبيض.

وأشار إلى الطلب الأوروبي على أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت. وقال "إنها تكلف ملياري دولار للقطعة. وبالتالي هذا مقدار مالي ضخم للولايات المتحدة وللاقتصاد الأمريكي".

وأشار إلى أن حاليا الأمر يستغرق مدة طويلة للغاية لجلب أنظمة باتريوت إلى أوروبا.

ويأتي ضغط روته في اتجاه تغيير الوضع، وسط توقعات أن ترامب سوف يضغط أكثر على الحلفاء الأوروبيين ممن ينفقون أموالا أقل نسبيا على الدفاع.

ولطالما انتقد ترامب أعضاء الناتو لقلة الاستثمار في الدفاع بينما يعتمدون بشدة على الحماية الأمريكية.

وخلال ولايته الأولى، هدد ترامب حتى بانسحاب الولايات المتحدة من الناتو بشأن هذا المسألة.

ودعا ترامب حلفاء الناتو أمس الأول الثلاثاء، إلى الالتزام بتخصيص 5% من إجمالي ناتجهم المحلي لنفقات الدفاع، بارتفاع من نسبة 2% الحالية. ومن المتوقع أن يعلق روته على هذا في وقت لاحق اليوم.