ميقاتي يؤكد ثقته في انتخاب رئيس للبنان اليوم بأكثرية نيابية

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أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، عن ثقته بانتخاب رئيس جديد للبلاد، اليوم الخميس، بأكثرية نيابية.

وقال في تصريحات تلفزيونية، على هامش الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس: «في الدورة الثانية سيتم انتخاب رئيس بأكثرية كبيرة».

وفشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، في انتخاب رئيس للجمهورية بالجولة الأولى، وذلك بعد حصول قائد الجيش العماد جوزيف عون على 71 صوتًا فقط.

ويحتاج الرئيس الجديد إلى الحصول على 86 صوتا من أصل 128، الأمر الذي دفع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى رفع الجلسة لمدة ساعتين.

وعقد البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، جلسة عامة لانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية بحضور رؤساء البعثات الدبلوماسية العاملة في لبنان، بعد الدعوة التي وجهها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.

ويُنتخب رئيس الجمهورية في لبنان بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويُكتفى بالأغلبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي.

وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات من انتهاء ولايته.

وتأتي جلسة الانتخاب اليوم بعد فراغ في موقع رئاسة الجمهورية استمر لأكثر من سنتين، بعد انتهاء فترة الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال عون.