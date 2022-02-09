قال محمد القرش، معاون وزير الزراعة، والمتحدث باسم الوزارة، إن الدولة المصرية تسعى لزيادة القدرة الإنتاجية، ويظهر ذلك في دعمها للتوسعات الأفقية باستصلاح أراضي للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء اليوم الأربعاء، أن الدولة وصلت حجم الصادرات الزراعية الخاصة بها لـ 5.6 مليون طن بما يعادل أكثر من 2.25 مليار دولار، مشيرًا إلى أن قطاع الزراعة يمثل خُمس الصادرات السلعية المصرية.

واستكمل، أن المعامل في مصر حصلت على العديد من الشهادات المرجعية، والتي تعتبر مرجعية لبعض الدول حول العالم، وهذا يثبت أن هناك جهود تبذلها الدولة المصرية لتطوير هذا القطاع.

وتابع، أن هناك اكتفاء ذاتي في العديد من الحاصلات الزراعية منها الخضروات والفواكهة و الانتاج الداجني، مشيرًا إلى أن المنتجات الزراعية المصرية تصل لكل دول القارة الإفريقية بجانب حرص الدولة على الاستدامة والتنوع في الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى فتح العديد من الأسواق والمزارع السمكية حول العالم، متابعًا: «لدينا التزام بمعايير جودة ومواصفات قياسية عالمية ونراعي التوصيات التي تتواجد في بعض الدول في ظل الالتزام بعمليات فحص العينات والالتزام بمعايير الأمان والحفاظ على جودة المنتج في المزارع السمكية».

وأوضح، أن مصر لديها ريادة كبيرة في عدد من المحاصيل الرزاعية التي يتم تصديرها إلى دول العالم، ومنها الفراولة والموالح والبطاطس ويتم تصديرها إلى دول الاتحاد، مضيفًا أن هناك توصيات بالتوسع في القطاع الزراعي وتطوير القطاع أكثر والتوسع في الأسواق حول العالم.

كانت أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، اعتماد عدد 12 منشأة جديدة لتصدير الأسماك والقشريات إلي دول الاتحاد الأوراسي والذي يضم في عضويته روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان، ليصبح اجمالي عدد المنشآت المصرية المعتمدة لتصدير الأسماك للاتحاد الأوراسي 20 منشأة مصرية لتصدير الأسماك.



