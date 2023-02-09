الاتحاد الأوروبي ينظم مؤتمرا دوليا للمانحين لضحايا الزلازل

تنظم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مؤتمرا دوليا للمانحين لدعم ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا بالاشتراك مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون.

ومن المقرر تنظيم المؤتمر في مارس المقبل في بروكسل، حسبما أعلن الجانبان اليوم الأربعاء دون ذكر يوم محدد. وقالت فون دير لاين إن "الاتحاد الأوروبي سوف يدعم مجتمعاتكم.. لأنه لا يجب أن يترك أي شخص وحيدا عندما تضرب الناس مأساة كهذه".

وتتولى السويد حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وسيكون المؤتمر، الذي تم التنسيق مع تركيا بشأنه، مفتوحا للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، والدول المجاورة وأعضاء الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية.

ويستهدف المؤتمر تنسيق المساعدات وحشد الدعم لإعادة البناء السريعة والإغاثة الطارئة في المناطق المتضررة.

يشار إلى أن زلزالا مدمرا ضرب فجر أول أمس الاثنين جنوب تركيا وشمال سوريا أسفر عن قتلى ومصابين بالآلاف فضلا عن تدمير الآلاف من المباني.