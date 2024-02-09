محققون دوليون يعثرون عبر الإنترنت على 8 أطفال أوكرانيين مختطفين في روسيا

ذكرت الشرطة الهولندية، اليوم الجمعة، أن محققين دوليين عثروا من خلال الإنترنت، على أماكن ثمانية أطفال أوكرانيين، يعتقد أنهم نزحوا قسرا إلى روسيا.

وشارك في العملية، التي انطلقت من مقر وكالة إنفاذ القانون الدولية"يوروبول" في لاهاي، 60 محققا من 23 دولة.

وقال فنسنت سيليسن، من "فريق الجريمة الدولية" ، التابع للشرطة الهولندية "نأمل في أن يتمكن الأطفال من العودة بسرعة إلى ديارهم".

وذكرت الشرطة أنه تم تسليم المعلومات إلى السلطات الأوكرانية.

وتم اكتشاف أماكن الأطفال، باستخدام أدوات على الانترنت والتعرف على الوجه وشارك خبراء من بريطانيا واستراليا وأمريكا أيضا في العملية.

يذكر أنه منذ بدء الحرب، قبل حوالي عامين، يعتقد أن روسيا قامت باختطاف آلاف الأطفال من أوكرانيا.

وأطلقت المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا وأصدرت أوامر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الروسية لحقوق الأطفال، ماريا لفوفا بيلوفا.

وفي المقابل تصف روسيا هذه العمليات بأنها عمليات إجلاء وليست خطفا.

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، العام الماضي أن الأطفال الأوكرانيين الذين تم إجلاؤهم من مناطق القتال والمتواجدين على الأراضي الروسية يمكنهم العودة في حال طلب أهاليهم ذلك.

ولا تخضع روسيا، التي تشن غزوا عسكريا شاملا ضد أوكرانيا منذ فبراير 2022، لسلطة المحكمة الجنائية الدولية.