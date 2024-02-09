سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم، اليوم الجمعة، رحيل المدرب الفرنسي هوبير فيلود عن تدريب منتخب الخيول.

ويتواجد منتخب بوركينا فاسو في مجموعة منتخب مصر بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، ويلتقي المنتخبين في الجولة الثالثة من التصفيات في شهر يونيو المقبل.

وقال اتحاد بوركينا فاسو في بيان رسمي:" بعد تقييم مشاركة المنتخب في كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023، فإن النتائج لم ترق إلى مستوى توقعات وطموحات الشعب البوركيني".

أضاف البيان:" لهذا السبب، توجه اللجنة التنفيذية الشكر للمدرب هوبير فيلود والجهاز الفني ككل ،فقد اتخذت قرارا بعدم تجديد عقد المدرب وجميع اعضاء الجهاز الفني".

أتم البيان:" تتطلع اللجنة التنفيذية بالفعل إلى المواعيد النهائية لتصفيات كأس العالم 2026 وتصفيات كأس الأمم الإفريقية بالمغرب 2025. في أقصر وقت ممكن ، ستقوم اللجنة بالتعاقد مع جهاز فني كفء للتحديات المقبلة".

وكان منتخب بوركينا فاسو قد ودع مناسفات كأس أمم إفريقيا بالخسارة من مالي في ثمن النهائي.

ويحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني برصيد 4 نقاط بالمجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2026 التي يتصدرها منتخب مصر برصيد 6 نقاط.