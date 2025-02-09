عبد الرحمن طلبة يتوج ببرونزية الجائزة الكبرى لسلاح الشيش

نجح عبدالرحمن طلبة، لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش، في تحقيق الميدالية البرونزية ببطولة الجائزة الكبرى المقامة في إيطاليا خلال الفترة ما بين 7 وحتى 9 فبراير الجاري.

وقدم طلبة أداءً قويًا خلال مشواره في البطولة، حيث تمكن من تحقيق عدة انتصارات مميزة، قبل أن تتوقف مسيرته عند الدور نصف النهائي بعد خسارته أمام بطل التشيك اليكساندر تشوبينتش بنتيجة 15-6، ليكتفي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وكان طلبة قد افتتح مشواره بالبطولة بتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات بالأمس، حيث فاز في 6 مباريات من أصل 6 لقاءات على أبطال أستراليا، هونج كونج، إسبانيا، تركيا، المكسيك وألمانيا.

وفي الأدوار الإقصائية، واصل طلبة تألقه، حيث تغلب في دور الـ64 الرئيسي على بطل إيطاليا فرانسيسكو إيجارجيولا بنتيجة 15-11، ثم تجاوز دور الـ32 بالفوز على بطل هونج كونج شون ين ريان بنتيجة 15-12، قبل أن يحقق مفاجأة قوية في دور الـ16 بإقصاء المصنف الأول عالميًا، كا لونج شيونج لاعب هونج كونج، والحاصل على ذهبيتي أولمبياد طوكيو 2021 وباريس 2024، بنتيجة 15-12.

وفي ربع النهائي، واصل طلبة مشواره المميز وتغلب على بطل إيطاليا ديفيد فيليبي بنتيجة 15-12، ليحجز مقعده في نصف النهائي، لكنه لم ينجح في العبور إلى النهائي بعد الخسارة أمام بطل التشيك.

وتعد هذه الميدالية إنجازًا جديدًا لطلبة، الذي يواصل تألقه بعد فوزه مؤخرًا بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للناشئين التي أُقيمت في كرواتيا.