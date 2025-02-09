حمادة هلال: كثير من أحداث المداح مستوحاة من وقائع حقيقية

قال الفنان حمادة هلال، إن استمرار نجاح مُسلسل "المداح" لأربعة مواسم مُتتالية شيء في مُنتهي الصعوبة، فمع كل موسم جديد يرتفع سقف التوقعات، مؤكدا على أن الموسم الخامس والذي يحمل إسم "المداح أسطورة العهد"، به كثير من الجهد والتعب، وسيلامس قلب وعقل المُشاهد من خلال التصوير في عشرات الأماكن المفتوحة وفي أجواء غير تقليدية.

وعن الجزء الخامس، قال حماده هلال، في تصريحات صحفية، إن "صابر" يواصل رحلته في العوالم الخفية ويُناقش بجرأة الكثير من المُعتقدات والأفكار المسكوت عنها، فهناك كثير من الأحداث مستوحاه بالفعل من وقائع حقيقية بل وأحيانا نقوم بتخفيف الحدث عند نقله درامياً، موجها التحية لفريق الكتابة والمخرج أحمد سمير فرج على البحث والتدقيق والتحضير لشهور طويلة قبل بدء التصوير.

وأشار حمادة هلال، إلي أن هناك الكثير من النجوم انضموا لهذا الموسم وهو ما أضاف مزيد من التنوع والثراء في الشخصيات والمحاور ومنهم الفنانة غادة عادل التي شاركته أولى بطولاته السينمائية "عيال حبيبة" قبل 20 سنة، ويشعر بالسعادة للعمل معها مُجدداً.

وأكد هلال أن تيمه المُسلسل تتحمل المزيد من الأحداث والحلقات والأمر يتوقف على مصداقية ما يتم تقديمه، وقال إن هناك كثير من الرسائل الإيجابية داخل المُسلسل يتم تمريرها بصورة غير مُباشرة بهدف توعية المُشاهد المصري والعربي.

مُسلسل "المداح أسطورة العهد" هو الموسم الخامس من المٌسلسل والذي يُعرض على "MBC مصر" في رمضان، من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة حمادة هلال، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وهبه مجدي، وأحمد بدير، ويسرا اللوزي، وخالد سرحان، وتدور الأحداث حول "صابر" الذي يعود للحياة من جديد بمعجزة إلهية، ليجد أصحاب النور من الجن العلوي في انتظاره، ليخبروا صابر بمهمته الجديدة وهي القضاء على بنات ابليس، ست الحسن، بلقيس، فحيح، الذين ظهروا واجتمعوا لمهمة ستعود بأمور كارثية على البشرية.