هونج كونج تؤجل خطتها للاختبار الجماعي لكورونا إلى أجل غير مسمى

أجلت هونج كونج خطتها لاختبار فيروس كورونا لجميع سكانها، في مارس، إلى أجل غير مسمى، حيث تعطي المدينة أولوية لتطعيم كبار السن.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، عن الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، قولها، في أول إيجاز صحفي رئيسي لها، منذ أسبوعين، إن المدينة مازالت تضع خططا للاختبار الإجباري، على مستوى المدينة، بما في ذلك التوقيت.

وذكرت لام أن سلطات هونج كونج ستركز على حملة تطعيم لكبار السن، المقيمين في منشآت رعاية وستزيد عدد أسرة المستشفيات، لعلاج المرضى.

يأتي هذا التحول في الأولويات، عن الاختبار الجماعي للسكان، في أعقاب اقتراحات من ليانج وانيان، زعيم فريق الاستجابة لفيروس كورونا، التابع للجنة الصحة الوطنية الصينية، الذي يزور هونج كونج.

وذكر جابريل ليونج، البروفيسور في الصحة العامة بجامعة هونج كونج أن حوالي 1.8 مليون شخص أصيبوا بالفيروس، بحلول 7 مارس، خلال الموجة الحالية لكوفيد-19 في هونج كونج.