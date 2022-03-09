روسيا تتجه لتسجيل أعلى معدل للتضخم منذ عقود

تتجه روسيا نحو تسجيل أكبر ارتفاع لمعدل التضخم خلال القرن الحالي بعد موجة العقوبات الدولية التي استهدفت الاقتصاد الروسي بسبب غزو أوكرانيا، مما أدى إلى انهيار شبه كامل لقيمة الروبل الروسي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه خلال أول أسبوع كامل بعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، ارتفعت أسعار السيارات الجديدة في روسيات بنسبة 17% وأسعار أجهزة التلفزيون بنسبة 15%، في حين ارتفعت أسعار بعض الأدوية بنسبة 5% والخضروات بنسبة 7% خلال الأسبوع المنتهي يوم 4 مارس الحالي.

وبشكل عام بلغ معدل التضخم الأسبوعي خلال الأسبوع الماضي 2ر2% بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الروسي الصادرة اليوم الأربعاء وهو أكبر ارتفاع أسبوعي للأسعار منذ بدء رصد هذه البيانات في 2008، وتزيد عن ضعف الرقم القياسي السابق لمعدل التضخم الأسبوعي في روسيا. وبلغ معدل التضخم السنوي خلال الأسبوع الماضي 4ر10% بحسب وزارة الاقتصاد الروسية.

وفقد الروبل الروسي حوالي 40% من قيمته أمام الدولار خلال العام الحالي مما يقلص القدرة الشرائية للأسر الروسية، ويهدد بتفجر أزمة طاحنة في نفقات المعيشة للروس على غرار ما حدث في التسعينيات من القرن الماضي.