قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كل الجهود التي بُذلت طوال الفترات الماضية كانت داخل الدولة، معقّبا: «مفيش مثلا 10 أو 12 مليار دولار خرجوا من مصر علشان فيه المسئولين بالدولة خدوهم».

وأضاف في كلمته خلال الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، اليوم السبت، أن مثل هذه الأمور لم ولن تحدث على الإطلاق.

وتابع: «أنا مش عاوز أسيئ لحد قبل كده.. بس أنا والله العظيم ملقيتش بلد.. أنا لقيت أي حاجة وقالولي خد دي.. إحنا إمكانياتنا مش كبيرة».

وذكر أن الدولة كانت تعيش على 6% من مساحتها، وارتفعت حاليا إلى 12%، متسائلا: «كنا قاعدين نجري وراء بعضنا في الـ6% من أسوان لإسكندرية لغاية ما البلد كانت صعبة علينا كلنا».

وشهد الرئيس السيسي، اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

وحضر فعاليات الندوة التثقيفية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال القوات المسلحة.

وتحتفل مصر يوم 9 مارس من كل عام بذكرى يوم الشهيد، وذلك إحياء لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، خلال حرب الاستنزاف.

ويوم الشهيد لتكريم أبناء الوطن المخلصين، الذين ضحوا من أجل هذا الوطن الخالد دون انتظار لمقابل أو عائد ليستمر الوطن نابضا بالحياة، ومثمرا بالخير والسلام والنماء للمواطنين كافة ومن أجل حياة أفضل.