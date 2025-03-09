أمين عام الحزب الشيوعي الفيتنامي يزور إندونيسيا

وصل الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي، تو لام، إلى جاكرتا اليوم الأحد للقاء الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو في اليوم التالي.

ولدى وصوله إلى قاعدة حليم برداناكوسوما الجوية، استُقبل الرئيس الفيتنامي السابق بحرس الشرف، وسط عزف موسيقي وإطلاق تحية مدفعية من قبل الجنود الإندونيسيين، وفقا لوكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء.

تستمر الزيارة الرسمية حتى 11 مارس، وهي الأولى لتو لام منذ توليه قيادة الحزب الشيوعي الفيتنامي.

وفي بيان صادر اليوم الأحد، ذكر مكتب الرئيس الإندونيسي أن زيارة تو لام تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين إندونيسيا وفيتنام.

وأشار البيان إلى أن "الزيارة الرسمية للأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي تتزامن مع الذكرى الـ 70 للعلاقات بين إندونيسيا وفيتنام".